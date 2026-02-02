Oitavas da Copa da França começam com Olympique de Marselha e Lyon como favoritos após eliminação do PSG
Com a eliminação do Paris Saint-Germain, o caminho parece mais livre para clubes como Olympique de Marselha, Lens e Lyon nas oitavas de final da Copa da França, que será disputada de terça a quinta-feira.
O OM, que enfrenta dificuldades no campeonato e foi eliminado da Liga dos Campeões, vai receber o Rennes, também da Ligue 1, nesta terça-feira (3), em sua única chance de conquistar um título nesta temporada.
O time de Marselha não conquista um título desde a Copa da Liga Francesa em 2012.
Lyon e Lens terão uma tarefa mais fácil, pelo menos na teoria, já que enfrentarão equipes da segunda divisão francesa: Laval e Troyes, respectivamente.
Mas o Lyon precisa dividir suas energias entre a Liga Europa, onde terminou em primeiro lugar na primeira fase, enquanto o Lens disputa palmo a palmo o título da Ligue 1 com o gigante da capital.
Esta será mais uma oportunidade para o brasileiro Endrick mostrar seu valor, depois de ter marcado quatro gols em quatro partidas desde que chegou ao Lyon por empréstimo vindo do Real Madrid.
O PSG, vencedor de oito das últimas onze edições da Copa da França, foi eliminado na fase anterior pelo seu vizinho Paris FC, que agora enfrentará o Lorient.
Pela primeira vez em 35 anos, nenhuma equipe de divisões inferiores à segunda está entre as 16 melhores desta competição, que tradicionalmente é repleta de surpresas.
--- Programação das oitavas de final da Copa da França (horário de Brasília):
Terça-feira:
(16h30) Reims (L2)-Le Mans (L2)
(17h10) Olympique de Marselha-Rennes
Quarta-feira:
(16h30) Toulouse-Amiens (L2)
Nice-Montpellier (L2)
Lyon-Laval (L2)
Lorient-Paris FC
(17h00) Troyes (L2)-Lens
Quinta-feira:
(17h00) Strasbourg-Monaco
