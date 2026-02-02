Atlético de Madrid contrata Mendoza, do Elche, a 2 minutos do fim da janela de transferências

O Atlético de Madrid concluiu a contratação de Rodrigo Mendoza, do Elche, a apenas dois minutos da meia-noite nesta segunda-feira (2), horário de fechamento da janela de transferências da LaLiga.

"Nosso clube e o Elche Club de Fútbol chegaram a um acordo para a transferência do jogador de Múrcia, que vestirá a camisa rojiblanca pelo restante desta temporada e por mais cinco temporadas", especificamente até 30 de junho de 2031, informou o clube em um comunicado.

Segundo a imprensa, o jogador chega do Elche por uma quantia de 16 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões na cotação atual) mais bônus, podendo chegar à cláusula de rescisão de 20 milhões de euros (R$ 124 milhões).

Esta é a terceira contratação nas últimas horas, depois de o clube também ter adquirido o nigeriano Ademola Lookman e o mexicano Obed Vargas.

O jogador de 20 anos foi revelado "nas categorias de base do Elche em 2019 e estreou na equipe principal em novembro de 2022, num jogo da Copa do Rei", explicou o seu novo clube.

Como profissional, Mendoza disputou 71 partidas, marcou seis gols e deu três assistências, acrescenta o comunicado.

"Sua qualidade não passou despercebida pelos responsáveis pelas categorias de base da seleção espanhola, e ele fez parte delas até chegar à seleção sub-21, pela qual já disputou quatro partidas", destacou o Atlético.

Esses reforços chegam para compensar as saídas de Javi Galán para o Osasuna, Carlos Martín para o Rayo Vallecano, Conor Gallagher para o Tottenham e Giacomo Raspadori para a Atalanta.

