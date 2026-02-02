Celta de Vigo contrata meia uruguaio Matías Vecino, que estava na Lazio

O Celta de Vigo reforçou seu elenco com a contratação do meia uruguaio Matías Vecino, vindo da Lazio, com contrato válido até junho de 2027, anunciou o clube da primeira divisão espanhola nesta segunda-feira (2).

"O Celta e a Lazio chegaram a um acordo para a transferência do meio-campista Matías Vecino, que vestirá a camisa celeste até junho de 2027", informou o clube da cidade de Vigo em um comunicado.

"Com um perfil que lhe permite atuar tanto como meio-campista quanto como volante, Matías se destaca por sua presença física, sua capacidade de recuperação de bola e sua excelente qualidade nos passes", destacou o Celta em seu comunicado.

Vecino, de 34 anos, teve uma carreira extensa na Serie A, onde jogou por Empoli, Fiorentina, Cagliari, Inter de Milão e Lazio.

No total, ele disputou "mais de 300 partidas na primeira divisão do futebol italiano, contribuindo com 29 gols e 21 assistências", destacou o comunicado.

"Revelado nas categorias de base do Central Español FC, Vecino mostrou seu potencial nas seleções juvenis do Uruguai, tornando-se um dos jogadores-chave na histórica classificação para os Jogos Olímpicos de Londres de 2012, a primeira vez que a seleção uruguaia se classificou desde 1928", afirmou o Celta. Pouco depois, o jogador chegou à seleção principal, pela qual já disputou 69 partidas.

O Celta, comandado por Claudio Giráldez, ocupa atualmente a 7ª posição na LaLiga e enfrentará o grego PAOK nos 16-avos de final da Liga Europa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rsc/iga/aam