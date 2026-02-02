Reunião EUA-Irã deverá ocorrer na Turquia em 6 de fevereiro (funcionário árabe à AFP)

Uma reunião entre Estados Unidos e Irã provavelmente será realizada em 6 de fevereiro na Turquia, informou nesta terça-feira (3, data local) à AFP um funcionário árabe, depois que Teerã pediu a retomada das conversas nucleares e Washington alertou para consequências se não houver acordo.

"É provável que uma reunião entre os negociadores americanos e altos funcionários iranianos aconteça na sexta-feira [06/02] na Turquia", disse o funcionário em condição de anonimato.

A fonte acrescentou que a provável reunião é resultado das "gestões de Egito, Catar, Turquia e Omã", acrescentou.

