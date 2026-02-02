Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Zagueiro Jérémy Jacquet vai deixar Rennes após fim da temporada para jogar no Liverpool

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/02/2026 21:04

compartilhe

SIGA

O Rennes e o Liverpool anunciaram nesta segunda-feira (2) que chegaram a um acordo para a transferência do zagueiro francês Jérémy Jacquet, que se juntará aos 'Reds' no próximo verão europeu por um valor estimado pela imprensa em mais de 80 milhões de dólares (cerca de R$ 421 milhões na cotação atual).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Jérémy Jacquet se juntará ao Liverpool, um dos pilares do futebol europeu, a partir de 1º de julho de 2026. Antes de chegar à Inglaterra, o zagueiro completará a temporada 2025/2026 no Rennes", escreveu o clube francês em seu comunicado.

Aos 20 anos, Jacquet se torna a venda mais cara da história do Rennes, superando outro Jérémy, Doku, o ponta belga que se transferiu para o Manchester City em 2023 por 65 milhões de euros (R$ 403 milhões).

Tendo jogado pela seleção francesa sub-21, Jérémy Jacquet é considerado um dos jovens mais promissores em sua posição. 

O Chelsea já havia mostrado interesse nele, mas foi o Liverpool quem garantiu sua contratação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

hap/bdx/iga/ag/aam

Tópicos relacionados:

eng fbl fra

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay