Zagueiro Jérémy Jacquet vai deixar Rennes após fim da temporada para jogar no Liverpool

O Rennes e o Liverpool anunciaram nesta segunda-feira (2) que chegaram a um acordo para a transferência do zagueiro francês Jérémy Jacquet, que se juntará aos 'Reds' no próximo verão europeu por um valor estimado pela imprensa em mais de 80 milhões de dólares (cerca de R$ 421 milhões na cotação atual).

"Jérémy Jacquet se juntará ao Liverpool, um dos pilares do futebol europeu, a partir de 1º de julho de 2026. Antes de chegar à Inglaterra, o zagueiro completará a temporada 2025/2026 no Rennes", escreveu o clube francês em seu comunicado.

Aos 20 anos, Jacquet se torna a venda mais cara da história do Rennes, superando outro Jérémy, Doku, o ponta belga que se transferiu para o Manchester City em 2023 por 65 milhões de euros (R$ 403 milhões).

Tendo jogado pela seleção francesa sub-21, Jérémy Jacquet é considerado um dos jovens mais promissores em sua posição.

O Chelsea já havia mostrado interesse nele, mas foi o Liverpool quem garantiu sua contratação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

hap/bdx/iga/ag/aam