María Corina considera reunião com Delcy para definir 'cronograma de transição' na Venezuela

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, está disposta a se reunir com a presidente interina do país, Delcy Rodríguez, "se necessário", para estabelecer um "cronograma de transição", informaram veículos de comunicação colombianos, após uma conversa com a ganhadora do Nobel da Paz.

O jornal El Tiempo e a Caracol Radio informaram que María Corina considera uma reunião com a líder chavista, após a captura do presidente Nicolás Maduro em 3 de janeiro, em uma operação dos Estados Unidos em Caracas.

"Se for necessário trocar impressões em algum encontro para definir o avanço de um cronograma de transição, então isso será feito", disse María Corina, citada pelo jornal de maior circulação da Colômbia, que participou de uma videoconferência com a líder opositora e veículos locais.

Na Venezuela pós-Maduro, o papel de María Corina continua uma incógnita. Donald Trump questionou, após a detenção do mandatário deposto, a capacidade da opositora de assumir a Presidência, mas baixou o tom depois de receber dela a medalha do Nobel da Paz, em meados de janeiro.

A oposição denuncia uma fraude nas eleições presidenciais de julho de 2024, nas quais Maduro foi reeleito.

María Corina permanece fora da Venezuela desde dezembro, quando saiu da clandestinidade para viajar a Oslo, onde recebeu o Nobel em dezembro.

