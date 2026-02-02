Petróleo cai com perspectiva de conversas entre Irã e EUA

Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira (2), pressionados pela perspectiva de conversas entre autoridades iranianas e americanas, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressava confiança na possibilidade de um acordo.

O barril de tipo Brent para entrega em abril caiu 4,36%, aos US$ 66,30, e o de tipo WTI com vencimento em março fechou em baixa de 4,71%, aos US$ 62,14, o que "reflete uma diminuição do prêmio de risco geopolítico, que impulsionou os preços enquanto o mercado antecipava uma ação americana que pudesse ameaçar o fornecimento de petróleo no Golfo Pérsico", observaram analistas do Eurasia Group.

Teerã informou hoje que se prepara para conversas com Washington sobre seu programa nuclear. "O risco ligado a ataques dos Estados Unidos contra o Irã não desaparecerá sem avanços diplomáticos", advertiram os analistas.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), por sua vez, confirmou ontem que não haverá mudanças em sua produção em março, o que poderia indicar que "o cartel não espera que os preços do petróleo se estabilizem em torno de US$ 70", e sim em um nível inferior, indicou Arne Rasmussen, analista da Global Risk Management.

