Wall Street sobe antes de divulgação de novos resultados de empresas

02/02/2026 19:54

Wall Street fechou em alta nesta segunda-feira (2), em meio ao otimismo dos investidores com os números sobre a atividade industrial nos Estados Unidos, e antes de uma nova leva de resultados de empresas.

O Dow Jones subiu 1,05%; o Nasdaq, 0,56%; e o S&P 500 avançou 0,54%.

A divulgação do índice de atividade industrial, no começo do dia, "reforça a confiança na saúde da economia nacional, o que fez as ações subirem", explicou José Torres, da Interactive Brokers. O índice ficou em 52,6%, acima das expectativas do mercado.

Os investidores esperam "uma série de resultados" esta semana, destacou Sam Stovall, que considera os dados das empresas de tecnologia os mais aguardados pelo mercado.

Tópicos relacionados:

bolsa eua mercado

