Insatisfeito, Benzema deixa Al-Ittihad e assina com rival Al-Hilal

O atacante francês Karim Benzema, que estava em conflito com seu clube, o Al-Ittihad, acertou sua transferência para o Al-Hilal, atual líder do campeonato saudita, com o qual assinou um contrato de 18 meses, anunciou o clube de Riade nesta segunda-feira (2).

O Al-Hilal "contratou o astro francês Karim Benzema" "por um ano e meio", anunciou o clube em um comunicado na noite desta segunda. O vencedor da Bola de Ouro de 2022, de 38 anos e com oito gols em 14 partidas do campeonato saudita nesta temporada, chega ao seu novo time como agente livre, acrescentou o comunicado.

O atacante francês não participou dos dois últimos jogos do Al-Ittihad, supostamente insatisfeito com a proposta de renovação de contrato que recebeu, segundo diversos veículos de imprensa.

Benzema teria recebido uma proposta do nigeriano Michael Emenalo, diretor esportivo da liga saudita, que ele considerou "insultante", pois segundo ele equivaleria a "jogar de graça", sem contar os direitos de imagem, de acordo com fontes próximas ao jogador.

O ex-atacante da seleção francesa (97 jogos, 37 gols) chegou ao clube de Jidá em 2023, após 14 temporadas no Real Madrid, onde conquistou cinco títulos da Liga dos Campeões, entre outros. Ele foi campeão saudita na última temporada.

A 12 pontos do Al-Hilal, o Al-Ittihad parece ter perdido todas as esperanças de defender o título.

Os dois clubes pertencem ao Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita.

A última partida de Benzema pela seleção francesa foi em 13 de junho de 2022, na derrota por 1 a 0 para a Croácia na Liga das Nações, no Stade de France.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bdx/bm/aam