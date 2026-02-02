Assine
Governo Milei anuncia libertação de um dos argentinos presos na Venezuela

02/02/2026 19:42

O governo de Javier Milei anunciou a libertação do argentino Gustavo Gabriel Rivara, preso "arbitrariamente" na Venezuela desde janeiro de 2025, e exigiu do governo chavista a soltura de outros dois argentinos que permanecem presos sem o devido processo legal.

"Ele se apresentou hoje na embaixada da Argentina na Colômbia, onde lhe foi dada a a assistência necessária e lhe foi entregue a documentação pessoal correspondente", publicou hoje no X o chanceler argentino, Pablo Quirno.

O funcionário destacou que Rivara foi detido arbitrariamente e que autoridades argentinas mantêm "contato permanente" com ele desde a sua libertação. Também exigiu do governo venezuelano "a libertação imediata" dos argentinos Nahuel Gallo e Germán Giuliani, que considera "presos ilegalmente".

Segundo Gonzalo Himiob, diretor da ONG especializada Foro Penal, Rivara estava "detido arbitrariamente desde 1º de janeiro de 2025". Sua libertação aconteceu quase um mês após o governo interino da Venezuela anunciar um processo de soltura de "um número significativo" de pessoas.

A ONG comprovou cerca de 400 libertações desde dezembro e advertiu que ainda há cerca de 700 presos políticos.

