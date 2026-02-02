Sunderland vence Burnley (3-0) e é 8º na Premier League
O Sunderland conquistou uma vitória tranquila por 3 a 0 contra o Burnley nesta segunda-feira (2), pela 24ª rodada da Premier League, aumentando suas chances de se classificar para as competições europeias e aproximando o Burnley, que luta contra o rebaixamento, da queda para a segunda divisão.
A equipe comandada pelo técnico Regis Le Bris abriu o placar com um gol contra do zagueiro do Burnley, Axel Tuanzebe, logo aos 9 minutos no Stadium of Light.
O meio-campista senegalês Habib Diarra ampliou a vantagem do Sunderland aos 32, marcando seu primeiro gol na liga desde que chegou vindo do Strasbourg no ano passado.
E um chute potente do ponta marroquino Chemsdine Talbi no segundo tempo (72') garantiu a vitória e fez com que o Sunderland subisse para a oitava posição na tabela, mantendo sua impressionante campanha em seu retorno à primeira divisão.
Os 'Black Cats' estão invictos em casa na Premier League desde que conquistaram a promoção na temporada passada.
A equipe pode sonhar em garantir uma vaga em uma competição europeia na próxima temporada, após esta segunda vitória nos últimos três jogos do campeonato inglês.
Já o Burnley, penúltimo colocado, está a 11 pontos da zona de permanência na elite do futebol inglês e não vence há 15 jogos, caminhando a passos largos rumo ao rebaixamento para a segunda divisão.
--- Resultados da 24ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:
Sábado, 31 de janeiro
Leeds - Arsenal 0 - 4
Brighton - Everton 1 - 1
Wolverhampton - AFC Bournemouth 0 - 2
Chelsea - West Ham 3 - 2
Liverpool - Newcastle 4 - 1
Domingo, 1º de fevereiro
Manchester United - Fulham 3 - 2
Nottingham - Crystal Palace 1 - 1
Aston Villa - Brentford 0 - 1
Tottenham - Manchester City 2 - 2
Segunda-feira, 2 de fevereiro
Sunderland - Burnley 3 - 0
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Arsenal 53 24 16 5 3 46 17 29
2. Manchester City 47 24 14 5 5 49 23 26
3. Aston Villa 46 24 14 4 6 35 26 9
4. Manchester United 41 24 11 8 5 44 36 8
5. Chelsea 40 24 11 7 6 42 27 15
6. Liverpool 39 24 11 6 7 39 33 6
7. Brentford 36 24 11 3 10 36 32 4
8. Sunderland 36 24 9 9 6 27 26 1
9. Fulham 34 24 10 4 10 34 35 -1
10. Everton 34 24 9 7 8 26 27 -1
11. Newcastle 33 24 9 6 9 33 33 0
12. AFC Bournemouth 33 24 8 9 7 40 43 -3
13. Brighton 31 24 7 10 7 34 32 2
14. Tottenham 29 24 7 8 9 35 33 2
15. Crystal Palace 29 24 7 8 9 25 29 -4
16. Leeds 26 24 6 8 10 31 42 -11
17. Nottingham 26 24 7 5 12 24 35 -11
18. West Ham 20 24 5 5 14 29 48 -19
19. Burnley 15 24 3 6 15 25 47 -22
20. Wolverhampton 8 24 1 5 18 15 45 -30
