Para NOAA, nevasca de fim de janeiro nos EUA não foi excepcional
Apesar de seus efeitos mortais, a tempestade de inverno que castigou grande parte dos Estados Unidos entre 23 e 26 de janeiro não foi excepcional da perspectiva histórica, revelaram dados oficiais divulgados nesta segunda-feira (2).
A tempestade provocou acúmulo de neve e gelo paralisante do Novo México (sudoeste) ao Maine (noroeste), com alguns dos piores efeitos no Sul, onde foram registradas mais de 100 mortes.
Mas segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês), a tempestade só foi classificada como de categoria 3 (ou "forte") no Índice Regional de Nevascas (RSI), que mede o impacto social das tempestades de neve em uma escala de 0 a 5 e que é calculada desde 1900.
As tempestades de categoria 5 são extremamente raras e representam cerca de 1% dos eventos classificados como "extremos".
Enquanto isso, as de categorias 0 e 1 são comuns e, juntas, constituem 79%.
"As tempestades de neve são complexas e seus impactos são determinados por uma série de fatores variáveis, por isso pode ser um desafio comunicar a severidade de uma tempestade de neve", disse à AFP John Bateman, meteorologista da NOAA.
Bateman explicou que, segundo o RSI, o nível do impacto é determinado a partir da área da nevasca, a quantidade de precipitação de neve e o número de pessoas que vivem nos limites do local afetado.
O evento de inverno da semana passada alcançou categoria 3 no Vale de Ohio e no Sul; categoria 2 no Nordeste; categoria 1 no Sudeste; e categoria 0 no Meio-Oeste Superior, junto das Montanhas Rochosas e das Grandes Planícies.
Mais notável que a nevasca em si foi a onda de frio extremo que se seguiu, até provocar o que ficou conhecido como "neve-concreto" ('snowcrete'), que dificulta os trabalhos de limpeza.
Comparativamente, a "Nevasca de 1996" foi de categoria 5 e afetou mais de 58 milhões de pessoas no nordeste dos Estados Unidos.
A "Nevasca do Dia da Marmota de 2011" impactou quatro regiões e alcançou uma intensidade de categoria 5 no Vale de Ohio e de categoria 3 no Sul.
Outra tempestade de neve impactou o sul dos Estados Unidos no final do ano passado, com iguanas atordoadas com o frio caindo das árvores no estado da Flórida, normalmente com clima temperado. Em Lexington (Carolina do Norte) foi registrado um acúmulo de 40 centímetros de neve.
