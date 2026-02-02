Roma perde na visita à Udinese (1-0) e fica em 5º lugar no Italiano
A Roma perdeu pontos preciosos na corrida por uma vaga na Liga dos Campeões após sofrer uma derrota por 1 a 0 para a Udinese, fora de casa, nesta segunda-feira (2), pela 23ª rodada do Campeonato Italiano.
A Udinese garantiu o triunfo com um gol de Jurgen Ekkelenkamp no início do segundo tempo (49') e confirmou a má fase da equipe romana, que vinha de uma primeira metade de temporada convincente.
A Roma, que havia empatado em 1 a 1 em casa com o Milan na 22ª rodada, caiu para a 5ª posição (43 pontos) e sofreu as consequências da recuperação da Juventus.
A Juve goleou o Parma por 4 a 1 no domingo e subiu para 4º na tabela, com 45 pontos, a última posição que classifica para a Liga dos Campeões.
A Roma está agora 12 pontos atrás do líder isolado, a Inter de Milão, que no domingo venceu o Parma fora de casa por 4 a 1.
--- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 30 de janeiro
Lazio - Genoa 3 - 2
Sábado, 31 de janeiro
Pisa - Sassuolo 1 - 3
Napoli - Fiorentina 2 - 1
Cagliari - Hellas Verona 4 - 0
Domingo, 1º de fevereiro
Torino - Lecce 1 - 0
Como - Atalanta 0 - 0
Cremonese - Inter 0 - 2
Parma - Juventus 1 - 4
Segunda-feira, 2 de fevereiro
Udinese - Roma 1 - 0
Terça-feira, 3 de fevereiro
(16h45) Bologna - Milan
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Inter 55 23 18 1 4 52 19 33
2. Milan 47 22 13 8 1 35 17 18
3. Napoli 46 23 14 4 5 33 21 12
4. Juventus 45 23 13 6 4 39 18 21
5. Roma 43 23 14 1 8 27 14 13
6. Como 41 23 11 8 4 37 16 21
7. Atalanta 36 23 9 9 5 30 20 10
8. Lazio 32 23 8 8 7 24 21 3
9. Udinese 32 23 9 5 9 26 34 -8
10. Bologna 30 22 8 6 8 32 27 5
11. Sassuolo 29 23 8 5 10 27 29 -2
12. Cagliari 28 23 7 7 9 28 31 -3
13. Torino 26 23 7 5 11 22 40 -18
14. Genoa 23 23 5 8 10 27 34 -7
15. Cremonese 23 23 5 8 10 20 31 -11
16. Parma 23 23 5 8 10 15 30 -15
17. Lecce 18 23 4 6 13 13 30 -17
18. Fiorentina 17 23 3 8 12 25 36 -11
19. Pisa 14 23 1 11 11 19 40 -21
20. Hellas Verona 14 23 2 8 13 18 41 -23
