Roma perde na visita à Udinese (1-0) e fica em 5º lugar no Italiano

A Roma perdeu pontos preciosos na corrida por uma vaga na Liga dos Campeões após sofrer uma derrota por 1 a 0 para a Udinese, fora de casa, nesta segunda-feira (2), pela 23ª rodada do Campeonato Italiano.

A Udinese garantiu o triunfo com um gol de Jurgen Ekkelenkamp no início do segundo tempo (49') e confirmou a má fase da equipe romana, que vinha de uma primeira metade de temporada convincente.

A Roma, que havia empatado em 1 a 1 em casa com o Milan na 22ª rodada, caiu para a 5ª posição (43 pontos) e sofreu as consequências da recuperação da Juventus.

A Juve goleou o Parma por 4 a 1 no domingo e subiu para 4º na tabela, com 45 pontos, a última posição que classifica para a Liga dos Campeões.

A Roma está agora 12 pontos atrás do líder isolado, a Inter de Milão, que no domingo venceu o Parma fora de casa por 4 a 1.

--- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 30 de janeiro

Lazio - Genoa 3 - 2

Sábado, 31 de janeiro

Pisa - Sassuolo 1 - 3

Napoli - Fiorentina 2 - 1

Cagliari - Hellas Verona 4 - 0

Domingo, 1º de fevereiro

Torino - Lecce 1 - 0

Como - Atalanta 0 - 0

Cremonese - Inter 0 - 2

Parma - Juventus 1 - 4

Segunda-feira, 2 de fevereiro

Udinese - Roma 1 - 0

Terça-feira, 3 de fevereiro

(16h45) Bologna - Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 55 23 18 1 4 52 19 33

2. Milan 47 22 13 8 1 35 17 18

3. Napoli 46 23 14 4 5 33 21 12

4. Juventus 45 23 13 6 4 39 18 21

5. Roma 43 23 14 1 8 27 14 13

6. Como 41 23 11 8 4 37 16 21

7. Atalanta 36 23 9 9 5 30 20 10

8. Lazio 32 23 8 8 7 24 21 3

9. Udinese 32 23 9 5 9 26 34 -8

10. Bologna 30 22 8 6 8 32 27 5

11. Sassuolo 29 23 8 5 10 27 29 -2

12. Cagliari 28 23 7 7 9 28 31 -3

13. Torino 26 23 7 5 11 22 40 -18

14. Genoa 23 23 5 8 10 27 34 -7

15. Cremonese 23 23 5 8 10 20 31 -11

16. Parma 23 23 5 8 10 15 30 -15

17. Lecce 18 23 4 6 13 13 30 -17

18. Fiorentina 17 23 3 8 12 25 36 -11

19. Pisa 14 23 1 11 11 19 40 -21

20. Hellas Verona 14 23 2 8 13 18 41 -23

