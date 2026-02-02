Juiz dos EUA autoriza retomada de projeto eólico em nova derrota para Trump

Um juiz federal nos Estados Unidos autorizou, nesta segunda-feira (2), a retomada das obras de um parque eólico marinho do grupo dinamarquês Orsted em Nova York, em uma nova derrota para o governo do presidente Donald Trump.

Esta decisão no procedimento de urgência não se pronuncia sobre o mérito do caso, mas é a quinta deste tipo proferida pela Justiça contra o governo Trump desde que esta administração determinou, em 22 de dezembro, a suspensão de todas as grandes obras de energia eólica offshore no país.

O juiz do tribunal de Washington, Royce Lambeth, decidiu sobre o recurso apresentado em 9 de janeiro pela empresa Orsted, especializada em energia eólica marinha, contra a suspensão de seu projeto Sunrise Wind.

Este magistrado já havia emitido decisão semelhante em 12 de janeiro para outro projeto da Orsted, o Revolution Wind.

A empresa comemorou nesta segunda-feira, em comunicado, a nova decisão favorável e assegurou que pretende "retomar as obras de construção o quanto antes, priorizando a segurança, para fornecer energia barata e confiável ao Estado de Nova York".

O projeto, cerca de 45% concluído, deveria começar a produzir eletricidade em outubro de 2026. Prevê abastecer 600.000 lares em 2027, mediante um contrato de 25 anos com o estado de Nova York.

A decisão de 22 de dezembro, apresentada como temporária, foi justificada por "riscos para a segurança nacional", e o Departamento de Segurança Interna citou relatórios confidenciais sem maiores detalhes.

Um relatório do Departamento de Energia dos Estados Unidos, de 2019, destaca que as turbinas podem criar interferências nos radares, sobretudo os utilizados para fins militares.

Muito favorável aos combustíveis fósseis, Trump não esconde seu desgosto pessoal pelo setor eólico, que considera feio e descreve como uma "catástrofe econômica e ambiental".

