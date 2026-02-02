Assine
Príncipe da Bélgica admite que teve contato com Jeffrey Epstein duas vezes

02/02/2026 18:56

O príncipe Laurent, da Bélgica, irmão do rei Philippe, disse nesta segunda-feira (2) que se reuniu a sós com Jeffrey Epstein em duas ocasiões, após seu nome aparecer em documentos publicados na última sexta-feira pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre o criminoso sexual.

Várias figuras internacionais de alto perfil foram mencionadas no último lote de arquivos sobre Epstein publicados pelo departamento.

O príncipe contou à agência de notícias Belga que os encontros, solicitados por Epstein, aconteceram no começo dos anos 1990 e 2000.

Laurent, 62, afirmou hoje que nunca se reuniu com Epstein "em eventos públicos ou coletivos". O esclarecimento foi feito após um primeiro comunicado, em que o príncipe negava ter se reunido "direta ou indiretamente" com o ex-financista ou seu entorno.

