Atlético de Madrid contrata meio-campista mexicano Obed Vargas

O Atlético de Madrid anunciou nesta segunda-feira (2) a contratação do meio-campista mexicano Obed Vargas, que estava no Seattle Sounders.

"Nosso clube e o Seattle Sounders chegaram a um acordo para a transferência do jogador mexicano, que vestirá a camisa 'rojiblanca' pelo restante desta temporada e por mais quatro anos", até junho de 2030, explicou o Atlético em comunicado.

Nascido no Alaska (Estados Unidos), o meia de 20 anos passou pelas categorias de base do Seattle Sounders antes de chegar ao Tacoma Defiance.

Vargas, que tem três jogos pela seleção principal do México, estreou na Major League Soccer em julho de 2021, aos 15 anos 351 dias, e se tornou o terceiro jogador mais jovem a disputar a competição.

No total, disputou 158 partidas na liga americana, com oito gols marcados e 11 assistências.

No ano passado, Vargas enfrentou o Atlético de Madrid na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, em jogo da fase de grupos que terminou com a vitória dos espanhóis por 3 a 1.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rsc/iga/cb/aam