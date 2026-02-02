Presidente eleita da Costa Rica diz contar com Bukele em sua estratégia contra o narcotráfico

A direitista Laura Fernández, presidente eleita da Costa Rica, disse nesta segunda-feira (2) que conta com o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para "concluir com sucesso" sua estratégia de combate ao narcotráfico.

Bukele, que conversou com Laura após a sua vitória nas eleições de ontem, assessora o governo atual, de Rodrigo Chaves, na construção de um presídio nos moldes da megaprisão de El Salvador para membros de grupos criminosos.

O presidente salvadorenho "voltou a reiterar seu compromisso de continuar colaborando conosco e cooperando para que o país conclua com sucesso esse projeto e muitos outros mais", disse Laura, em entrevista coletiva.

A ofensiva de Bukele contra os grupos criminosos reduziu a violência a níveis historicamente baixos, mas ONGs denunciam que também levou a violações dos direitos humanos.

"Deve-se cortar a conexão do crime organizado com o mundo externo", por isso "essa prisão tem que ser uma realidade", disse Laura, ex-ministra de Chaves.

Por décadas considerado um dos países mais seguros do continente, a Costa Rica passou de local de trânsito a centro logístico e de exportação de drogas para os Estados Unidos e a Europa, disse à AFP o diretor do Organismo de Investigação Judicial (OIJ), Michael Soto.

A segurança é hoje a principal preocupação dos costarriquenhos, que garantiram ontem para Laura a vitória no primeiro turno e a maioria legislativa.

"El Salvador, que conseguiu recuperar sua sociedade após mergulhar em uma crise de violência sem precedentes em nível mundial, pode continuar compartilhando sua experiência conosco", disse a presidente eleita, uma cientista política de 39 anos.

Durante o governo Chaves, os homicídios atingiram um pico histórico de 17 para cada 100 mil habitantes, pelo qual ele responsabiliza o Poder Judiciário, por não endurecer as medidas contra os criminosos.

