Seleção feminina do Brasil fará amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México

A seleção feminina do Brasil, que será anfitriã da Copa do Mundo de 2027, fará amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México em fevereiro e março, anunciou a CBF nesta segunda-feira (2).

Esses serão os primeiros testes do ano para a Seleção do técnico Arthur Elias, que busca seu primeiro título mundial.

"Vamos enfrentar seleções que estão em franco crescimento no futebol feminino, com modelos diferentes de jogo", disse a coordenadora de Seleções Femininas da CBF, Cris Gambaré.

Para Gambaré, esses três amistosos "são importantes no planejamento e no processo de preparação da Seleção Brasileira para este ano e também visando à Copa do Mundo de 2027".

O Brasil enfrentará a Costa Rica no dia 27 de fevereiro, no estádio Alejandro Morena Soto, em Alajuela. Depois, em 4 de março, joga contra a Venezuela no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, três dias antes de enfrentar o México, no estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México.

Em abril, a Seleção Brasileira também vai disputar em casa o torneio Fifa Series com Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

erc/app/raa/cb/aam