Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rubio parabeniza presidente eleita da Costa Rica e deseja aumentar cooperação

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/02/2026 17:32

compartilhe

SIGA

O secretário de Estado americano Marco Rubio parabenizou nesta segunda-feira (2) a presidente eleita da Costa Rica, Laura Fernández, por sua "clara vitória" e expressou confiança de que a cooperação entre ambos os países será reforçada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Sob sua liderança, confiamos que a Costa Rica seguirá avançando nas prioridades compartilhadas, entre elas combater o narcotráfico, pôr fim à imigração ilegal aos Estados Unidos, promover a cibersegurança e as telecomunicações seguras e fortalecer os laços econômicos", declarou Rubio em comunicado oficial.

"Os Estados Unidos esperam trabalhar de perto com o governo da presidente eleita Laura Fernández Delgado para aprofundar nossa aliança" acrescentou.

Fernández, cientista política de 39 anos e pertencente ao campo conservador, obteve 48,3% dos votos, oito pontos a mais que os necessários para vencer no primeiro turno.

Sua principal promessa eleitoral foi a linha-dura contra o narcotráfico, que é uma das prioridades do governo Trump em relação à América Latina e ao Caribe.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jz/dga/rpr

Tópicos relacionados:

costa-rica diplomacia eleicoes eua politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay