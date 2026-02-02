Rubio parabeniza presidente eleita da Costa Rica e deseja aumentar cooperação
O secretário de Estado americano Marco Rubio parabenizou nesta segunda-feira (2) a presidente eleita da Costa Rica, Laura Fernández, por sua "clara vitória" e expressou confiança de que a cooperação entre ambos os países será reforçada.
"Sob sua liderança, confiamos que a Costa Rica seguirá avançando nas prioridades compartilhadas, entre elas combater o narcotráfico, pôr fim à imigração ilegal aos Estados Unidos, promover a cibersegurança e as telecomunicações seguras e fortalecer os laços econômicos", declarou Rubio em comunicado oficial.
"Os Estados Unidos esperam trabalhar de perto com o governo da presidente eleita Laura Fernández Delgado para aprofundar nossa aliança" acrescentou.
Fernández, cientista política de 39 anos e pertencente ao campo conservador, obteve 48,3% dos votos, oito pontos a mais que os necessários para vencer no primeiro turno.
Sua principal promessa eleitoral foi a linha-dura contra o narcotráfico, que é uma das prioridades do governo Trump em relação à América Latina e ao Caribe.
