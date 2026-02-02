Assine
Crystal Palace contrata atacante norueguês Larsen em 'transferência recorde' para o clube

02/02/2026 17:32

O Crystal Palace contratou o atacante norueguês Jorgen Strand Larsen, do Wolverhampton, que chega assinando um vínculo de quatro anos e meio, em uma "transferência recorde para o clube", anunciou o time londrino da Premier League nesta segunda-feira (2), último dia da janela de transferências do inverno europeu. 

Strand Larsen, que poderá disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Noruega, jogava há um ano e meio no 'Wolves', atual lanterna da Premier League. 

"O Crystal Palace tem o prazer de anunciar a contratação de Jorgen Strand Larsen, do Wolverhampton Wanderers, em uma transferência recorde para o clube", afirmou o time do sul de Londres, sem especificar o valor da transferência.

De acordo com a imprensa britânica, o Palace teria pago cerca de 43 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 310 milhões na cotação atual) para contratar o jogador norueguês.

O clube também planejava transferir seu atacante francês Jean-Philippe Mateta para o Milan, mas a negociação foi cancelada pelo time italiano devido a questões médicas após a realização de exames. 

Strand Larsen, de 25 anos, marcou apenas um gol em 22 partidas do campeonato inglês, em um início de temporada desastroso para o Wolverhampton. Ele havia sido muito mais eficiente na temporada anterior, quando marcou 14 gols.

