Crystal Palace contrata atacante norueguês Larsen em 'transferência recorde' para o clube
compartilheSIGA
O Crystal Palace contratou o atacante norueguês Jorgen Strand Larsen, do Wolverhampton, que chega assinando um vínculo de quatro anos e meio, em uma "transferência recorde para o clube", anunciou o time londrino da Premier League nesta segunda-feira (2), último dia da janela de transferências do inverno europeu.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Strand Larsen, que poderá disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Noruega, jogava há um ano e meio no 'Wolves', atual lanterna da Premier League.
"O Crystal Palace tem o prazer de anunciar a contratação de Jorgen Strand Larsen, do Wolverhampton Wanderers, em uma transferência recorde para o clube", afirmou o time do sul de Londres, sem especificar o valor da transferência.
De acordo com a imprensa britânica, o Palace teria pago cerca de 43 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 310 milhões na cotação atual) para contratar o jogador norueguês.
O clube também planejava transferir seu atacante francês Jean-Philippe Mateta para o Milan, mas a negociação foi cancelada pelo time italiano devido a questões médicas após a realização de exames.
Strand Larsen, de 25 anos, marcou apenas um gol em 22 partidas do campeonato inglês, em um início de temporada desastroso para o Wolverhampton. Ele havia sido muito mais eficiente na temporada anterior, quando marcou 14 gols.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bdx/bm/aam/cb