Presidente da Autoridade Palestina convoca primeiras eleições ao Parlamento da OLP

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, convocou pela primeira vez eleições por sufrágio universal para escolher os membros do Conselho Nacional Palestino, o Parlamento da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), noticiou a agência oficial palestina Wafa nesta segunda-feira (2).

Abbas é presidente da Autoridade Palestina — que exerce uma gestão limitada da Cisjordânia ocupada — e também chefia a OLP, uma coalizão de movimentos pela causa palestina da qual não fazem parte os grupos islamistas Hamas e Jihad Islâmica.

Segundo um decreto assinado por Abbas, as eleições foram convocadas para 1º de novembro de 2026, e serão celebradas "em todos os locais onde for possível, tanto no interior quanto no exterior da Palestina, para garantir a maior participação possível", reportou a Wafa.

Até agora, os membros do Conselho Nacional Palestino nunca tinham sido eleitos, mas sim nomeados.

Este conselho atuou durante muito tempo como um Parlamento no exílio da OLP, em que predomina a organização Fatah, de Abbas, cofundada pelo líder histórico palestino Yasser Arafat, falecido em 2004.

