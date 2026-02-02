'Fiz o possível e o impossível' para voltar ao Flamengo, diz Paquetá

Contratação mais cara do futebol sul-americano, o meia Lucas Paquetá disse nesta segunda-feira (2) que espera superar rapidamente a derrota do Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil diante do Corinthians por 2 a 0, que marcou sua estreia, após ter feito "o possível e o impossível" para retornar ao clube carioca.

Paquetá, de 28 anos, afirmou que priorizou o Rubro-Negro mesmo tendo recebido uma proposta do Chelsea para continuar na Inglaterra, onde atuava pelo West Ham.

"Eu fiz o possível e o impossível para estar aqui. Todos sabem que tive oportunidade de permanecer na Europa, jogar uma Champions League no Chelsea, mas também tinha um sonho de voltar ao Flamengo", comentou o jogador em sua apresentação oficial no clube que o revelou.

"O início não foi como gostaria, mas tenho certeza de que essa história vai ser vencedora", acrescentou o meia, por quem o Flamengo selou um acordo de 42 milhões de euros (aproximadamente R$ 260 milhões na cotação atual) com o West Ham, segundo a imprensa.

No domingo, na Supercopa, Paquetá começou no banco de reservas e entrou aos 13 minutos do segundo tempo. Ele teve uma grande oportunidade de marcar e empatar a partida, mas finalizou por cima do gol.

"Não consegui dormir, eu me cobro muito por isso. Hoje é um novo dia, estou de cabeça em pé, sei do meu potencial", afirmou.

"O Paquetá torcedor ficou p... (...) tenho certeza de que esse ano será vitorioso e vou comemorar muito, o Paquetá atleta e o Paquetá torcedor", acrescentou.

O jogador reiterou que um dos motivos para voltar ao Brasil foi a pressão que sofreu pelas acusações em um escândalo de apostas, das quais foi absolvido em julho do ano passado.

"Fico muito feliz de ter provado minha inocência e graças a Deus eu pude voltar a jugar futebol sem ter esse peso", explicou.

O Flamengo enfrenta o Internacional na próxima quarta-feira (4), no Maracanã, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, depois de ter perdido na estreia para o São Paulo (2 a 1).

