Mamadou Sarr retorna ao Chelsea após período de empréstimo no Strasbourg

O zagueiro senegalês Mamadou Sarr está de volta ao Chelsea após passar metade da temporada emprestado ao Strasbourg, anunciaram os dois clubes nesta segunda-feira (2).

O zagueiro de 20 anos, que conquistou a Copa Africana de Nações pelo Senegal em janeiro, já havia atuado pelo clube francês durante a temporada 2024-2025.

Ele jogou pelo Strasbourg antes de assinar com os 'Blues' em junho de 2025, embora tenha sido logo emprestado de volta ao clube da Alsácia.

No entanto, o Chelsea optou por repatriar o jogador no último dia desta janela de transferências do inverno europeu, em uma negociação envolvendo duas equipes que pertencem ao consórcio de investimentos BlueCo.

Em janeiro, o técnico inglês Liam Rosenior, que estava no Strasbourg, assumiu o Chelsea após a saída do italiano Enzo Maresca.

