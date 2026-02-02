Menino que não tinha dinheiro para passagem de ônibus participará da abertura dos Jogos de Inverno

Um menino de 11 anos que não tinha dinheiro para pagar uma passagem de ônibus na região de Cortina d'Ampezzo por conta do aumento do valor durante os Jogos Olímpicos de Inverno foi convidado para participar da cerimônia de abertura do evento.

Riccardo não conseguiu embarcar no ônibus na semana passada para voltar da escola para casa porque só tinha 2,50 euros (R$ 15,50 na cotação atual), o preço normal do trajeto.

Mas a empresa de transportes decidiu aumentar o preço da passagem para 10 euros (R$ 62) em função dos Jogos Olímpicos de Inverno, que acontecerão de 6 a 22 de fevereiro no norte da Itália.

Obrigado a caminhar por seis quilômetros na neve, o caso de Riccardo gerou uma grande comoção no país.

O próprio motorista do ônibus não permitiu sua entrada ligou para a família do menino para pedir desculpas.

"Parte o meu coração. Agora, refletindo, percebi que cometi um erro. Peço perdão ao menino e à sua família", declarou Salvatore Russotto, de 61 anos, citado pela imprensa.

Tendo em conta as reações em torno da história, o comitê organizador dos Jogos planejou a participação de Riccardo na cerimônia de abertura.

"Ele vai desempenhar um papel simbólico (...) ainda a ser definido", disse à AFP um porta-voz dos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina 2026.

