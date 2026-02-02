Presidente de Honduras se reunirá com Trump nos EUA no próximo fim de semana

O presidente de Honduras, Nasry Asfura, viajará aos Estados Unidos no próximo fim de semana para se encontrar com seu homólogo, Donald Trump, que apoiou sua eleição, anunciou nesta segunda-feira (2) a ministra das Relações Exteriores de Honduras, Mireya Agüero.

A ministra não especificou a data exata do encontro, que ocorrerá poucos dias após a posse de Asfura, em 27 de janeiro.

"Viajaremos aos Estados Unidos neste fim de semana para este importante encontro", disse a ministra, confirmando também a participação do secretário de Estado americano, Marco Rubio.

