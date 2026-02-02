Assine
Nasa realizas testes essenciais antes de lançar missão lunar Artemis 2

02/02/2026 16:03

A agência especial americana, Nasa, realizou, nesta segunda-feira (2), os importantes testes finais de seu foguete lunar antes do lançamento de sua primeira missão tripulada à Lua em mais de meio século.

Aproximadamente às 11h25 na Flórida (13h25 em Brasília), o diretor de lançamento da missão Artemis 2 deu sinal verde para iniciar o abastecimento de combustível no gigante foguete SLS em Cabo Canaveral, indicou a Nasa em seu site.

O teste, que inclui a verificação de vazamentos e outras checagens técnicas, é o mais complexo antes da agência estabelecer a data de início da missão Artemis 2, que não pousará na Lua, mas sobrevoará o satélite terrestre. 

Embora os testes estivessem programados para o fim de semana, a agência espacial adiou seus planos devido às previsões de temperaturas abaixo de zero no local de lançamento, enquanto grande parte do país enfrenta uma onda de frio extremo. 

Além de verificar a capacidade de carregar mais de 700.000 galões de propelente criogênico no foguete de 98 metros, as equipes simularão uma contagem regressiva e uma retirada segura do combustível. 

Este ensaio de lançamento está previsto para as 21h00 locais (23h00 em Brasília), mas pode ser atrasado até as 01h00 de terça-feira (03h00 na capital federal brasileira). 

Se tudo correr bem, a Nasa pode enviar a equipe de quatro astronautas da Artemis 2 para um sobrevoo da Lua em 8 de fevereiro, como data mais próxima. 

Os astronautas permanecem em quarentena em Houston, no Texas.

Tópicos relacionados:

espaco eua lua nasa

