Napoli contrata por empréstimo o atacante brasileiro Alisson Santos, do Sporting

O Napoli, atual campeão italiano, afetado por uma série de lesões, reforçou seu elenco com a contratação do atacante brasileiro-tunisiano Alisson Santos por empréstimo junto ao Sporting de Portugal, anunciou o clube nesta segunda-feira (2).

"O Napoli anuncia a contratação por empréstimo de Alisson de Almeida Santos, do Sporting de Portugal, com opção de compra", informou o clube em um comunicado.

Revelado no Vitória, Alisson se transferiu para o Sporting no meio de 2025. No time de Lisboa, o atacante de 23 anos se destacou marcando três gols na primeira fase da Liga dos Campeões, incluindo o gol da vitória contra o Olympique de Marselha (2 a 1).

Terceiro colocado no campeonato italiano, nove pontos atrás do líder, a Inter de Milão, e eliminado da Liga dos Campeões na primeira fase, o time comandado pelo técnico Antonio Conte foi prejudicado por lesões de jogadores importantes (De Bruyne, Anguissa, Lukaku) e acaba de perder seu capitão, Giovanni Di Lorenzo, por pelo menos um mês.

O Napoli, que investiu 150 milhões de euros (cerca de R$ 931 milhões na cotação atual) durante a pré-temporada, está proibido de contratar novos jogadores nesta janela de transferências de inverno pela autoridade que regula as finanças dos clubes italianos.

