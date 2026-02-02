Milan desiste de contratar Mateta, do Crystal Palace, após exames médicos

O Milan desistiu dos planos de contratar o atacante francês Jean-Philippe Mateta, do Crystal Palace, após a realização de exames médicos, informou à AFP uma fonte próxima ao assunto nesta segunda-feira (2), confirmando notícias da imprensa italiana.

De acordo com essa fonte, "o AC Milan solicitou exames adicionais para o joelho do jogador, e os resultados não forneceram as garantias necessárias para a conclusão da transação".

Mateta, de 28 anos, era esperado para se juntar ao Milan no próximo verão europeu, segundo a mesma fonte.

"A decisão de antecipar sua chegada em seis meses havia sido tomada. O negócio foi agora cancelado", disse a fonte, sem dar detalhes sobre os motivos médicos que levaram o clube lombardo a desistir da contratação do atacante francês.

Membro da seleção francesa que obteve a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, sob o comando de Thierry Henry, Mateta (três jogos pela seleção principal, dois gols) joga pelo Crystal Palace desde janeiro de 2021.

Ele participou de todos os jogos do seu time no campeonato inglês nesta temporada, exceto o último, em função da sua possível transferência para o Milan, atualmente vice-líder no Campeonato Italiano.

Desde agosto, Mateta, que já jogou na Ligue 1 pelo Lyon (2016-17) e na Bundesliga pelo Mainz (2018-21), marcou oito gols com a camisa do Crystal Palace em 23 partidas da Premier League.

De acordo com a imprensa italiana, a Juventus poderia estar agora interessada em Mateta, com a janela de transferências de inverno se encerrando nesta segunda-feira, às 16h (horário de Brasília).

jr/bm/aam/cb