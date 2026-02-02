Juventus reforça defesa com lateral sueco Emil Holm, que estava no Bologna

A Juventus contratou o lateral-direito sueco Emil Holm por empréstimo com opção de compra junto ao Bologna, anunciou o clube mais vitorioso do futebol italiano nesta segunda-feira (2).

"A Juventus chegou a um acordo com o Bologna para a contratação de Emil Alfons Holm por empréstimo gratuito até 30 de junho de 2026", informou o clube de Turim em um comunicado.

De acordo com a nota, a equipe 'bianconera' terá que pagar 15 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões na cotação atual) para contratar o jogador de 25 anos em definitivo.

Holm chegou ao Bologna em 2024, após uma temporada na Atalanta (2023-24).

A Juventus, que venceu com autoridade na visita ao Parma no domingo (4 a 1), ocupa atualmente a quarta posição no Campeonato Italiano, a um ponto do Napoli (3º) e dez pontos atrás da líder Inter de Milão.

A equipe comandada pelo técnico Luciano Spalletti sofreu 18 gols na atual edição da Serie A, o que lhe confere a quarta melhor defesa da competição.

