Juventus reforça defesa com lateral sueco Emil Holm, que estava no Bologna
A Juventus contratou o lateral-direito sueco Emil Holm por empréstimo com opção de compra junto ao Bologna, anunciou o clube mais vitorioso do futebol italiano nesta segunda-feira (2).
"A Juventus chegou a um acordo com o Bologna para a contratação de Emil Alfons Holm por empréstimo gratuito até 30 de junho de 2026", informou o clube de Turim em um comunicado.
De acordo com a nota, a equipe 'bianconera' terá que pagar 15 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões na cotação atual) para contratar o jogador de 25 anos em definitivo.
Holm chegou ao Bologna em 2024, após uma temporada na Atalanta (2023-24).
A Juventus, que venceu com autoridade na visita ao Parma no domingo (4 a 1), ocupa atualmente a quarta posição no Campeonato Italiano, a um ponto do Napoli (3º) e dez pontos atrás da líder Inter de Milão.
A equipe comandada pelo técnico Luciano Spalletti sofreu 18 gols na atual edição da Serie A, o que lhe confere a quarta melhor defesa da competição.
