Internacional

Trump anuncia acordo comercial com a Índia após conversa com Modi

AFP
AFP
Repórter
02/02/2026 15:26

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (2) que havia chegado a um acordo comercial com a Índia, após uma conversa com o primeiro-ministro, Narendra Modi, que prometeu parar de comprar petróleo russo para comprá-lo dos Estados Unidos e, eventualmente, da Venezuela.

Há alguns meses, Trump havia antecipado que a Índia pararia de comprar petróleo da Rússia, o que privaria o país de uma fonte crucial de receita, usada principalmente para financiar a guerra na Ucrânia. 

A Índia "concordou em parar de comprar petróleo russo e comprar muito mais dos Estados Unidos e, eventualmente, da Venezuela", declarou Trump em sua conta na rede social Truth Social, após um telefonema com Modi. 

Ele afirmou que, em contrapartida, a Índia reduziria suas barreiras tarifárias e regulatórias a "zero" e também compraria "mais de 500 bilhões de dólares" em produtos americanos (2,6 trilhões de reais, na cotação atual). 

Washington anunciou que assumiria o controle da produção e das vendas de petróleo da Venezuela após a operação militar no início de janeiro que levou à deposição de Nicolás Maduro, que está preso em Nova York sob acusações de tráfico de drogas.

O presidente americano impôs inicialmente uma tarifa recíproca de 25% sobre todos os produtos indianos em abril do ano passado, como parte de uma ofensiva protecionista contra os parceiros comerciais dos Estados Unidos. 

Posteriormente, em agosto, ele decidiu adicionar uma sobretaxa de 25% a diversos produtos indianos devido às compras de petróleo russo pela Índia. 

O acordo anunciado nesta segunda-feira também põe fim a essa sobretaxa, disse à AFP um alto funcionário americano.

aue/ph/val/nn/aa

Tópicos relacionados:

comercio diplomacia eua india venezuela

