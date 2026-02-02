Assine
Internacional

Presidente interina da Venezuela incorpora filha do ministro do Interior ao seu gabinete

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/02/2026 14:02

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, nomeou nesta segunda-feira (2) a filha do poderoso ministro do Interior venezuelano para seu gabinete, em mais uma alteração ministerial quase um mês após a captura de Nicolás Maduro. 

Daniella Cabello, sancionada pelos Estados Unidos, foi nomeada ministra do Turismo. Ela é filha do ministro Diosdado Cabello, por quem os Estados Unidos oferecem uma recompensa de 25 milhões de dólares (131,4 milhões de reais, na cotação atual) pela sua captura.

Rodríguez assumiu a Presidência de forma interina após a deposição de Maduro em uma operação militar liderada pelos EUA, que incluiu bombardeios em Caracas e várias regiões vizinhas. 

Desde que assumiu o cargo, ela substituiu diversos ministros e oficiais militares de alta patente. 

Daniella Cabello "assumirá agora a responsabilidade de promover o desenvolvimento e o fortalecimento do Sistema Nacional de Turismo", publicou a presidente interina no Telegram. 

A nova ministra do Turismo foi sancionada pelo Departamento do Tesouro dos EUA em 2024, após ser acusada de apoiar as ordens de Maduro para "reprimir a sociedade civil" a fim de se declarar vencedor das eleições daquele ano "de forma fraudulenta".

Naquele mesmo ano, ela foi nomeada por Maduro como chefe da Agência de Promoção de Exportações da Venezuela e de uma entidade chamada Marca País Venezuela, voltada para a promoção do turismo. 

Diosdado Cabello personifica a ala radical do chavismo e é considerado um dos líderes mais poderosos do partido governista. Além de ministro do Interior, ele é o secretário-geral do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), no poder.

Sua família ocupou altos cargos na administração pública durante a era chavista. Marleny Contreras, sua esposa, ocupou o Ministério do Turismo em 2015, durante o primeiro mandato de Maduro após a morte de Hugo Chávez. 

Seu irmão, José David Cabello, chefia o órgão nacional de arrecadação de impostos Seniat desde 2008.

mbj/jt/nn/aa

Tópicos relacionados:

conflito eua governo turismo venezuela

