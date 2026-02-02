Russell diz estar 'pronto' para desafiar Verstappen pelo título da F1

O piloto britânico George Russell, da Mercedes, afirmou nesta segunda-feira (2) que está pronto para desafiar o holandês Max Verstappen, tetracampeão mundial com a Red Bull, na luta pelo título da Fórmula 1 em 2026.

O campeonato, que começará no início de março, será caracterizado por um regulamento completamente novo para os carros, o que ameaça interromper o domínio que algumas equipes, como McLaren e Red Bull, exerceram nos últimos anos.

"Quero competir de igual para igual com Max", declarou Russell durante entrevista coletiva na sede britânica da Mercedes, próximo de Londres.

"Eu me sinto pronto para lutar pelo título mundial (...) Estou trabalhando muito com a equipe para tirar o máximo de rendimento com essas novas regras", que incidem sobre todos os componentes dos carros: motores, chassis, aerodinâmica, pneus e combustível.

Russell, quarto colocado no Mundial da temporada passada, é um dos três ou quatro favoritos para lutar pelo título, ao volante do novo Mercedes W17, com o qual se mostrou "muito empolgado".

Desde seu retorno à Fórmula 1, em 2010, a Mercedes conquistou oito títulos consecutivos de construtores, de 2014 a 2021, seis deles com Lewis Hamilton, que no ano passado foi para a Ferrari.

Russell, de 27 anos, está prestes a começar sua sétima temporada com a Mercedes e terá como companheiro de equipe o jovem italiano Andrea Kimi Antonelli, com quem já dividiu os boxes em 2025.

A temporada da Fórmula 1 de 2026 começará em 8 de março, com o Grande Prêmio da Austrália. Na semana passada, a Mercedes participou dos primeiros testes de pré-temporada no Circuito de Montmeló, na Catalunha.

Perguntado sobre se o Mercedes W17 é um carro com o qual será possível lutar pelo título, Russell respondeu: "Só pilotamos por três dias [em Montmeló], então ainda é um pouco cedo para dizer".

Quanto a seus adversários, o britânico admitiu que está "muito surpreso" com o que viu, "especialmente em relação à unidade de potência da Red Bull [Ford], que parece muito impressionante".

Russell também citou como possível rival seu compatriota Lando Norris, campeão de pilotos em 2025 com a McLaren, que também utiliza os motores Mercedes.

"O melhor cenário é ter várias equipes brigando, e neste momento parece que Red Bull, McLaren, Ferrari e nós somos as quatro que estão realmente próximas", concluiu.

