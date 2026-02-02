Verona e Pisa, último e penúltimo do Campeonato Italiano, demitem seus treinadores
compartilheSIGA
Hellas Verona e Pisa, último e penúltimo colocados do Campeonato Italiano, com 14 pontos cada um, anunciaram nesta segunda-feira (2) a demissão de seus respectivos treinadores, Paolo Zanetti e Alberto Gilardino, depois de novos resultados negativos na competição.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Gilardino foi demitido no domingo à noite, após a derrota do Pisa na véspera para o Sassuolo (3 a 1).
O ex-atacante, campeão do mundo pela seleção da Itália em 2006, havia assumido a equipe em junho do ano passado, quando substituiu Filippo Inzaghi, técnico que comandou o clube toscano no retorno à Serie A.
O Pisa, que só venceu um jogo nesta temporada, é o vice-lanterna do campeonato por ter um saldo de gols melhor que o do Verona, que no domingo foi goleado pelo Cagliari por 4 a 0.
Zanetti, por sua vez, estava no cargo desde junho de 2024 e, na temporada passada, livrou Verona do rebaixamento.
Na atual campanha, no entanto, a equipe conseguiu apenas duas vitórias e somou 13 derrotas em 23 jogos, segurando a lanterna da competição.
Por uma coincidência do calendário, o Verona receberá o Pisa na próxima sexta-feira (6), no jogo que vai abrir a 24ª rodada do Campeonato Italiano.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
jr/cto/mcd/jvb/cb