México reforça operação de busca por mineradores sequestrados

O governo mexicano reforçou a operação de busca por 10 trabalhadores de um projeto da mineradora canadense Vizsla Silver, sequestrados há mais de uma semana no conturbado estado de Sinaloa (noroeste do país).

O contingente mobilizado para localizá-los agora totaliza 1.190 pessoas, incluindo membros do Exército, da Guarda Nacional, da Polícia Estadual e do Ministério Público, informou o governador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no domingo (1º) em sua conta no X.

"A operação de busca pelos mineradores desaparecidos no município de Concordia está sendo significativamente reforçada", acrescentou o governador, que detalhou que três helicópteros armados e dois aviões também estão sendo utilizados na operação.

Os trabalhadores foram sequestrados em 23 de janeiro no sul do estado, que sofre com uma onda de violência desde setembro de 2024, devido a disputas internas de poder dentro do poderoso cartel de Sinaloa.

As vítimas trabalham no complexo Pánuco, uma comunidade de cerca de 350 habitantes localizada no município de Concordia.

As autoridades não especificaram a nacionalidade dos sequestrados.

Segundo a imprensa local, a maioria é do estado vizinho de Sonora (noroeste).

O reforço da operação de busca ocorre após o governo ter anunciado, na última quinta-feira, o envio de 1.600 militares para a região, onde dois deputados locais também foram baleados na semana passada.

Antes da chegada deste último contingente, cerca de 11.000 agentes federais já estavam mobilizados no distrito para controlar o surto de violência.

Sinaloa é considerado um dos cinco estados mais violentos do México, especialmente desde o início da guerra interna do cartel, que deixou mais de 1.700 mortos e quase 2.000 desaparecidos, segundo as autoridades.

