Técnico do Chelsea não impõe prazo para retorno de Estêvão, que está no Brasil por motivos pessoais
O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, afirmou nesta segunda-feira (2) que não vai apressar o retorno de Estêvão, que viajou ao Brasil por motivos pessoais e desfalcou a equipe no fim de semana.
O jovem atacante de 18 anos também não será relacionado para o jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa, contra o Arsenal, nesta terça-feira (3), com os 'Blues' precisando reverter a derrota em casa na ida por 3 a 2.
"Ele está passando por um momento realmente difícil por razões pessoais e está liberado por motivos de força maior", declarou Rosenior em entrevista coletiva.
"Não vou pressioná-lo. Tem que estar tudo certo para ele e ele precisa sentir que está em condições de ter um bom desempenho", acrescentou o treinador, sem dar detalhes sobre os motivos da viagem do jogador ao Brasil.
Sem Estêvão, o Chelsea venceu o West Ham por 3 a 2 de virada no último sábado, pelo Campeonato Inglês, dando continuidade aos bons resultados de Rosenior.
Desde a chegada do novo treinador, há três semanas, a equipe venceu seis dos sete jogos que disputou. A única derrota nesse período foi justamente a sofrida contra o Arsenal na Copa da Liga.
