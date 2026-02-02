Raphinha sofre lesão muscular e vira desfalque no Barcelona para Copa do Rei

O atacante brasileiro Raphinha sofreu uma lesão muscular e ficará afastado por uma semana, anunciou o clube catalão nesta segunda-feira (2).

Com dores na coxa, o jogador será desfalque na partida contra o Albacete (2ª divisão), nesta terça-feira (3), no estádio Carlos Belmonte, pelas quartas de final da Copa do Rei.

"Raphinha apresenta uma distensão no adutor da coxa direita", informou o Barça em um breve comunicado.

"O jogador está fora da partida contra o Albacete por precaução e seu tempo de recuperação será de uma semana", acrescenta a nota.

As dores na coxa direita impediram Raphinha de jogar o segundo tempo da partida contra o Elche no último sábado, pelo Campeonato Espanhol, que terminou com a vitória 'blaugrana' por 3 a 1.

A comissão do técnico Hansi Flick tomou esta precaução sobretudo porque o jogador recentemente ficou dois meses afastado devido a uma lesão no músculo posterior da coxa, com duas recaídas nesse período.

"Para ser sincero, não estou feliz com isso. Ele é um jogador muito importante para nós. Vamos ver o que ele terá que mudar e o que nós teremos que mudar", declarou Flick em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

"Agora começa a fase importante da temporada e precisamos de todos. Quando alguém não pode jogar, não é bom", ressaltou o treinador alemão.

Flick, por outro lado, não terá que se preocupar com o lateral Jules Koundé, que treinou normalmente nesta segunda-feira, depois de terminar a partida contra o Elche sentindo cãibras.

