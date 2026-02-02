Jordânia afirma que não participará de nenhuma ação militar contra o Irã

O principal diplomata da Jordânia garantiu, nesta segunda-feira (2), ao seu homólogo iraniano que o reino não permitirá que seu território nem seu espaço aéreo sejam utilizados para lançar ataques contra a República Islâmica.

“Jordânia não será um campo de batalha em nenhum conflito regional nem uma plataforma de lançamento para qualquer ação militar contra o Irã”, declarou Ayman Safadi ao ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, em uma conversa telefônica, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores jordaniano.

Safadi acrescentou que seu país “não permitirá que nenhuma parte viole seu espaço aéreo nem ameace sua segurança e a segurança de seus cidadãos”, em meio a ameaças dos Estados Unidos de um possível ataque contra o Irã.

Na semana passada, o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, também disse em uma ligação ao presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, que a monarquia do Golfo não permitirá que sejam lançados ataques contra o Irã a partir de seu território.

O príncipe reafirmou que a postura do reino saudita é “de respeitar a soberania da República Islâmica do Irã, e que (...) não permitirá que seu espaço aéreo nem seu território sejam utilizados para qualquer ação militar contra” o Irã, indicou o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita em um comunicado.

Nesta segunda-feira, o presidente iraniano pediu a abertura de negociações com os Estados Unidos sobre o programa nuclear da República Islâmica, depois que o presidente Donald Trump se mostrou otimista quanto a um acordo para evitar uma intervenção militar, informou a agência de notícias Fars, citando uma fonte do governo.

