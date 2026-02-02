Forças do governo sírio entram em Hasakah como parte de acordo com os curdos

As forças de segurança do governo sírio entraram na cidade de Hasakah, um reduto curdo, nesta segunda-feira (2), em cumprimento a um acordo de integração firmado com os curdos na semana passada, informaram as equipes da AFP.

Os dois lados chegaram a um acordo na sexta-feira para integrar gradualmente as instituições militares e civis curdas ao Estado sírio.

Como parte do pacto, as forças curdas cederam território diante do avanço das tropas do governo em janeiro, após meses de tensão e confrontos esporádicos.

O esforço do governo para estender sua autoridade a todo o país representa um golpe para os curdos, que buscavam preservar sua autonomia de fato em partes do norte e nordeste.

As forças curdas passaram a controlar essas áreas enquanto lutavam contra o grupo Estado Islâmico (EI) durante a guerra civil síria.

Correspondentes da AFP viram um comboio de veículos do governo cruzar um posto de controle ocupado por forças curdas a caminho de Hasakah, no nordeste, enquanto homens curdos armados permaneciam à beira da estrada.

Alguns moradores se reuniram ao longo da estrada para saudar as forças do governo, agitando bandeiras sírias enquanto mulheres gritavam.

Marwan al-Ali, recém-nomeado chefe de segurança da província de Hasakah, instou as forças estatais a cumprirem seus deveres "de acordo com os planos estabelecidos e em total conformidade com as leis e regulamentos".

Mazloum Abdi, chefe das Forças Democráticas Sírias (FDS), lideradas pelos curdos, havia indicado que o acordo entraria em vigor nesta segunda-feira.

Abdi acrescentou que uma "força de segurança interna limitada" entraria em partes de Hasakah e Qamishli, mas que "nenhuma força militar entrará em qualquer cidade ou vila curda".

O acordo de sexta-feira "busca unificar o território sírio", incluindo as áreas curdas, mantendo o cessar-fogo existente e introduzindo a "integração gradual" das forças curdas.

No entanto, também parece incluir certas demandas curdas, como o estabelecimento de brigadas de combatentes das FDS.

O chefe de segurança da província de Aleppo se reuniu com as forças curdas em Kobane no domingo para discutir medidas de segurança e planos para a entrada de pessoal do governo na cidade.

