Internacional

Rússia acelerou seus avanços na Ucrânia em janeiro, aponta análise da AFP

AFP
AFP
02/02/2026 11:26

As tropas russas aceleraram seus avanços na Ucrânia em janeiro, capturando o dobro de território em comparação com dezembro, segundo uma análise da AFP baseada em dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês) e do Critical Threats Project, dois think tanks americanos.

A Rússia conquistou 481 quilômetros quadrados em janeiro, contra 244 quilômetros quadrados em dezembro de 2025, representando um dos avanços mais significativos registrados em um mês de inverno desde o início da invasão russa em 2022.

Esses avanços ocorreram em um momento em que a Ucrânia enfrenta temperaturas muito baixas, condições que dificultam bastante as operações ofensivas. 

No Donbass, região industrial e de mineração do leste reivindicada pela Rússia, o exército agora controla quase toda a região de Luhansk e 83% do território de Donetsk. 

Como parte das negociações diplomáticas em andamento, a Rússia exige que as forças ucranianas se retirem das áreas da região de Donetsk sob seu controle, uma exigência que a Ucrânia rejeitou até o momento. 

Assim como nos meses anteriores, a maior parte do avanço russo ocorreu em janeiro em outras regiões, como Dnipropetrovsk (centro-leste), onde as forças russas penetraram no verão de 2025, e Zaporizhzhia (sul), onde agora estão a menos de 30 quilômetros da capital regional. 

O Exército russo também avançou nas regiões de Kharkiv (nordeste) e Sumy (norte).

Em um contexto de forças cada vez menores, o ritmo de avanço pode aumentar exponencialmente. 

A Rússia, que iniciou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, ocupa atualmente 19,5% da superfície do país, um terço da qual já estava sob controle russo ou pró-russo desde 2014.

Segundo o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a questão territorial é o principal ponto de discórdia nas negociações realizadas desde o mês passado em Abu Dhabi, com a presença dos Estados Unidos. 

Uma nova rodada de reuniões está agendada para esta semana.

