Agência da UE propõe limitar doses de toxinas no leite em pó

02/02/2026 11:02

A Agência Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) propôs, nesta segunda-feira (2), uma dose de referência para uma toxina às vezes encontrada no leite em pó, após a retirada deste produto em dezenas de países. 

A EFSA indicou que uma concentração de cereulida superior a 0,054 micrograma por litro em fórmulas para lactantes ou superior a 0,1 micrograma por litro em fórmulas para bebês "poderia levar ao excedimento dos níveis de segurança". 

"Este parecer visa ajudar os gestores de risco da UE a determinar quando um produto deve ser retirado do mercado como medida de precaução de saúde pública", afirmou a agência sediada na Itália em comunicado. 

Ainda não está claro se a nova recomendação levará a novas retiradas. 

Diversas empresas, incluindo gigantes como Nestlé, Danone e Lactalis, recolheram leite de fórmula para lactantes em mais de 60 países, incluindo a França, desde dezembro, devido ao risco de contaminação por cereulida. 

A cereulida, uma toxina produzida por certas bactérias, pode "causar principalmente problemas digestivos, como vômitos ou diarreia", segundo o Ministério da Saúde francês. 

Duas investigações criminais foram abertas na França após a morte de dois bebês que consumiram fórmula infantil retirada do mercado pela Nestlé devido a uma "possível contaminação" por uma substância bacteriana. 

O Ministério da Saúde francês afirmou que ainda não foi estabelecida uma "relação causal". 

A Comissão Europeia solicitou à EFSA que estabeleça uma norma para a cereulida em produtos infantis.

