Filho da princesa Mette-Marit foi preso novamente na Noruega

Marius Borg Høiby, de 29 anos, filho da princesa herdeira da Noruega, foi preso novamente no domingo (1º) sob suspeita de agressão e ameaças, um dia antes do início de seu julgamento por estupros em Oslo, anunciou a polícia nesta segunda-feira (2).

"Marius Borg Høiby foi preso pela polícia na noite de domingo sob suspeita de agressão, ameaças com faca e violação de uma ordem de restrição", disse a polícia de Oslo em um comunicado, sem nomear a(s) suposta(s) vítima(s).

A polícia solicitará sua detenção por quatro semanas "devido ao risco de reincidência", acrescentou, sem maiores comentários.

Nascido de um relacionamento anterior ao casamento de sua mãe Mette-Marit com o príncipe herdeiro Haakon, Høiby já deve comparecer a um tribunal de Oslo para responder a 38 acusações, incluindo quatro estupros, violência física e psicológica e uma infração relacionada a drogas.

Ele nega as acusações mais graves.

Sete pessoas são as supostas vítimas neste caso, quatro delas por suspeitas de estupro quando não estavam em condições de se defender.

Høiby está sob uma ordem judicial formal que o proíbe de contatá-las.

Se considerado culpado das acusações mais graves já apresentadas, o filho da futura rainha pode pegar até 16 anos de prisão.

Seu julgamento continuará até 19 de março e o veredicto é esperado algumas semanas depois.

