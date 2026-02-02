Europa deve superar divisões para se tornar 'potência real', diz ex-diretor do BCE

O ex-diretor do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, instou a Europa nesta segunda-feira (2) a superar “divisões antigas” para se tornar uma “potência real”, ao discursar em uma universidade de Lovaina, na Bélgica.

“De todos os que agora se veem paralisados entre os Estados Unidos e a China, só os europeus têm a opção de se tornarem uma potência real”, disse o economista italiano.

Draghi afirmou que os europeus precisam decidir: “Queremos continuar sendo um grande mercado único, sujeito às prioridades dos outros? Ou queremos tomar as medidas necessárias para nos tornarmos uma potência?”.

Em 2024, Draghi apresentou um relatório histórico sobre o futuro da União Europeia e será convidado para uma reunião de líderes europeus sobre competitividade em 12 de fevereiro, na Bélgica.

“A maioria dos Estados europeus nem sequer são potências médias”, insistiu Draghi nesta segunda-feira ao receber o título de doutor honoris causa da Universidade KU Leuven (Lovaina).

“Quando se trata de defesa, política industrial ou assuntos externos, somos tratados como um conjunto díspar de Estados de médio porte, que podem ser divididos”, lamentou o economista.

Para Draghi, desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca, os Estados Unidos deixaram “claro, pela primeira vez, que a fragmentação política europeia serve aos seus interesses”.

Além disso, destacou, “a China controla elos críticos nas cadeias de suprimentos globais e está pronta para tirar proveito dessa vantagem”.

Nesse quadro, advertiu, “a Europa corre o risco de ficar subordinada, dividida e desindustrializada. E uma Europa que não consegue defender seus interesses não preservará seus valores por muito tempo”.

