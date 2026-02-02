Assine
Internacional

Homem chega a hospital na França com um projétil alojado no reto

Repórter
02/02/2026 10:08

Um hospital em Toulouse, no sul da França, tratou um homem no fim de semana com um projétil alojado em seu reto, em uma operação que exigiu a mobilização de uma equipe de desativação de bombas. 

Um membro da equipe médica, que pediu para permanecer anônimo, confirmou à AFP a informação publicada no jornal local La Dépêche du Midi. 

O incidente ocorreu na noite de sábado. O homem, de 24 anos, disse à equipe do hospital Rangueil que havia inserido um objeto em seu reto, explicou o jornal. 

Na sala de cirurgia, segundo o jornal local, a equipe médica descobriu que precisava remover um "projétil de coleção de quase 20 centímetros". 

Os membros da equipe médica "o descobriram e chamaram uma equipe de desativação de explosivos", disse o funcionário do hospital à AFP. 

Os serviços de emergência informaram que bombeiros foram enviados "para garantir a proteção contra incêndios durante a intervenção" da equipe de desativação de bombas.

"Um artefato explosivo foi neutralizado", acrescentaram, sem fornecer mais detalhes. 

O porta-voz do Corpo de Bombeiros e hospital local disseram à AFP que não tinham informações adicionais.

