Homem chega a hospital na França com um projétil alojado no reto

Um hospital em Toulouse, no sul da França, tratou um homem no fim de semana com um projétil alojado em seu reto, em uma operação que exigiu a mobilização de uma equipe de desativação de bombas.

Um membro da equipe médica, que pediu para permanecer anônimo, confirmou à AFP a informação publicada no jornal local La Dépêche du Midi.

O incidente ocorreu na noite de sábado. O homem, de 24 anos, disse à equipe do hospital Rangueil que havia inserido um objeto em seu reto, explicou o jornal.

Na sala de cirurgia, segundo o jornal local, a equipe médica descobriu que precisava remover um "projétil de coleção de quase 20 centímetros".

Os membros da equipe médica "o descobriram e chamaram uma equipe de desativação de explosivos", disse o funcionário do hospital à AFP.

Os serviços de emergência informaram que bombeiros foram enviados "para garantir a proteção contra incêndios durante a intervenção" da equipe de desativação de bombas.

"Um artefato explosivo foi neutralizado", acrescentaram, sem fornecer mais detalhes.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros e hospital local disseram à AFP que não tinham informações adicionais.

