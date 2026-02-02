Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Greve bloqueia entrada de cruzeiro vindo da Espanha em porto francês

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/02/2026 09:20

compartilhe

SIGA

Um navio de cruzeiro procedente de Barcelona, no nordeste da Espanha, está bloqueado desde a manhã desta segunda-feira (2) no porto francês de Marselha, onde deveria atracar, devido a uma greve de marinheiros. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O protesto faz parte de uma greve de 48 horas para denunciar o fato de algumas empresas operarem sob bandeiras estrangeiras em rotas que ligam a França continental ao norte da África ou à ilha francesa de Córsega. 

Isso lhes permitiria empregar marinheiros em condições menos favoráveis do que as oferecidas pelas empresas francesas, o que, segundo o sindicato CGT, que convocou a greve, configura concorrência desleal. 

"Bloqueamos qualquer entrada pelo canal norte do porto", disse à AFP Frédéric Alpozzo, representante da CGT no porto mediterrâneo. 

Um porta-voz do Porto de Marselha confirmou que o navio de cruzeiro "MSC Orchestra", com capacidade para mais de 3.200 passageiros, ainda aguardava autorização para entrar no porto.

Empresas como a Corsica Linea e a Méridionale estão na mira dos grevistas. O sindicato CGT exige que o governo as obrigue a cumprir a legislação francesa, entre outras reivindicações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dac/tjc/erl/aa

Tópicos relacionados:

emprego espanha franca greve transporte turismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay