Greve bloqueia entrada de cruzeiro vindo da Espanha em porto francês

Um navio de cruzeiro procedente de Barcelona, no nordeste da Espanha, está bloqueado desde a manhã desta segunda-feira (2) no porto francês de Marselha, onde deveria atracar, devido a uma greve de marinheiros.

O protesto faz parte de uma greve de 48 horas para denunciar o fato de algumas empresas operarem sob bandeiras estrangeiras em rotas que ligam a França continental ao norte da África ou à ilha francesa de Córsega.

Isso lhes permitiria empregar marinheiros em condições menos favoráveis do que as oferecidas pelas empresas francesas, o que, segundo o sindicato CGT, que convocou a greve, configura concorrência desleal.

"Bloqueamos qualquer entrada pelo canal norte do porto", disse à AFP Frédéric Alpozzo, representante da CGT no porto mediterrâneo.

Um porta-voz do Porto de Marselha confirmou que o navio de cruzeiro "MSC Orchestra", com capacidade para mais de 3.200 passageiros, ainda aguardava autorização para entrar no porto.

Empresas como a Corsica Linea e a Méridionale estão na mira dos grevistas. O sindicato CGT exige que o governo as obrigue a cumprir a legislação francesa, entre outras reivindicações.

