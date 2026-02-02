Laura Fernández, a ponta de lança do modelo Bukele na Costa Rica

Como se Nayib Bukele fosse seu mentor, a cientista política de direita Laura Fernández, que venceu a eleição presidencial da Costa Rica neste domingo (1º), fez uma promessa ao presidente salvadorenho: uma política de segurança de "linha dura" será a prioridade de seu governo.

Fernández, de 39 anos, que obteve 49% dos votos, quase dez pontos percentuais a mais do que o necessário para evitar um segundo turno, é a herdeira política do presidente Rodrigo Chávez, também admirador de Bukele, em cuja administração chefiou dois ministérios.

A autoproclamada "candidata da continuidade" promete concluir uma penitenciária nos moldes da megaprisão de Bukele para membros de gangues, aumentar as penas e impor estado de exceção em zonas de conflito, como o que está atualmente em vigor em todo El Salvador.

Bukele foi o primeiro chefe de Estado a parabenizar a "presidente eleita", por telefone. "Desejo-lhe o maior sucesso", escreveu também na rede X.

"Pode ter a certeza de que (...) a segurança continuará sendo uma das maiores prioridades", disse ela a Bukele em um vídeo de propaganda eleitoral, quando ele defendeu a continuidade dos projetos de Chávez.

Os seus opositores acusam-na de ser "oportunista" por adotar o modelo de Bukele, muito popular por ter posto fim à violência no seu país, mas criticado por grupos de direitos humanos devido a abusos, detenções arbitrárias e até tortura sob o estado de exceção.

Seu concorrente mais próximo foi o economista social-democrata Álvaro Ramos (33%).

Ela será a segunda mulher a governar a Costa Rica, um dos países mais estáveis da região, depois de Laura Chinchilla, que também venceu no primeiro turno em 2010.

- "Cópia ruim" -

Fernández, que diz relaxar cozinhando, sempre liderou as pesquisas sob a proteção de Chávez, a quem seus rivais rotulam de "populista" e cuja retórica combativa e sarcástica goza de ampla aprovação.

Nascida em Puntarenas, porto do Pacífico assolado pelo narcotráfico, Fernández é tão devota a Chávez que seus rivais afirmam que ele será o poder de fato por trás do trono. Ela não descarta a possibilidade de incluí-lo em seu governo.

Segundo as projeções do Congresso, ela conquistaria cerca de 30 das 57 cadeiras, uma maioria que, a princípio, não é suficiente para promover mudanças no Judiciário, culpado pelo governo pelo aumento da violência criminal naquele que foi considerado, durante décadas, um dos países mais seguros do continente.

Também não seria suficiente para reformar a norma constitucional que exige que Chávez espere dois mandatos de quatro anos antes de se candidatar novamente. No entanto, não se descarta alianças no Congresso para permiti-lo.

Chaves é sarcástico e sua protegida adotou seu estilo. "Seu tom é rude e populista, uma imitação ruim do presidente", descreveu-a a ex-presidente Laura Chinchilla.

Especialista em políticas públicas, irritou seus adversários durante a campanha ao declarar que não queria "lutar com porcos para não acabar coberta de lama".

- Visão conservadora -

Filha de um agricultor e uma professora, ela conta que cresceu entre vacas e gansos e que, durante as férias escolares, ajudava na loja de ferragens da família em San José, empacotando pregos.

Ela gosta de pescar, correr e comer. "Sou muito gulosa", diz. Tinha 19 anos quando conseguiu seu primeiro emprego em um projeto de cooperação alemã.

Fernández se considera "liberal na economia e conservadora no social", embora admita que, quando menor de idade, entrava em bares e boates com um documento de identidade falso.

Ela estudou em um colégio de freiras, é católica, casou-se pela segunda vez e tem uma filha de três anos, fruto de uma gravidez de alto risco.

"Se você é a favor do aborto, da eutanásia e acredita que a família não é importante, este não é o lugar para você", afirma.

Na véspera das eleições, a imprensa noticiou que ela teria feito um suposto pacto com o setor evangélico ultraconservador para obter apoio em troca de cargos em seu eventual governo.

