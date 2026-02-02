Dois mortos em ataque com drones ucranianos na Rússia

Um ataque ucraniano com drones matou dois civis nesta segunda-feira(2) na região russa fronteiriça de Belgorod, informou o governador regional.

O ataque atingiu durante a noite uma residência particular na localidade de Stary Oskol, que pegou fogo e depois desabou parcialmente, detalhou no Telegram o governador regional, Vyacheslav Gladkov.

“Os socorristas encontraram os corpos de duas pessoas”, afirmou.

Em resposta aos bombardeios diários do exército russo desde o fim de fevereiro de 2022, a Ucrânia envia drones todas as noites para território russo, mirando em particular o setor energético.

