Internacional

Dois mortos em ataque com drones ucranianos na Rússia

02/02/2026 06:50

Um ataque ucraniano com drones matou dois civis nesta segunda-feira(2) na região russa fronteiriça de Belgorod, informou o governador regional. 

O ataque atingiu durante a noite uma residência particular na localidade de Stary Oskol, que pegou fogo e depois desabou parcialmente, detalhou no Telegram o governador regional, Vyacheslav Gladkov.

“Os socorristas encontraram os corpos de duas pessoas”, afirmou. 

Em resposta aos bombardeios diários do exército russo desde o fim de fevereiro de 2022, a Ucrânia envia drones todas as noites para território russo, mirando em particular o setor energético.

