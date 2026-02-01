Arsenal vence Corinthians (3-2) e é o primeiro campeão mundial feminino de clubes

Um gol de Catalin Foord na prorrogação deu ao Arsenal o título de campeão mundial feminino de clubes neste domingo, com a vitória sobre o Corinthians por 3 a 2 na final da primeira edição da Champions Cup, em Londres.

Uma série de erros na zaga corintiana permitiu que Olivia Smith colocasse o time inglês em vantagem aos 15 minutos, embora as brasileiras tenham reagido rapidamente e empatado com um cabeceio de Gabi Zanetti após escanteio aos 21.

No segundo tempo, o domínio do Arsenal foi recompensado com o gol de Lotte Wubben-May (58'), que colocou as campeãs europeias novamente à frente no placar.

Porém, o Corinthians conseguiu empatar mais uma vez, já nos acréscimos, em cobrança de pênalti de Vic Albuquerque (90'+4).

Na prorrogação, Catalin Foord (103') bateu de esquerda no canto da goleira Lelê para dar a vitória ao Arsenal.

"Acho que controlamos muito bem o primeiro tempo. Não conseguimos aproveitar as boas oportunidades. No segundo tempo, o jogo foi muito mais difícil e o Corinthians fez uma grande partida", destacou a treinadora do Arsenal, Renée Slegers.

"Estou muito orgulhosa da equipe, dadas as circunstâncias. Encontramos a maneira de ganhar", acrescentou Slegers.

Com o título, o Arsenal se torna o primeiro campeão da Champions Cup, torneio criado pela Fifa nos mesmos moldes da Copa Intercontinental masculina, com os clubes campeões de cada continente.

O Arsenal chegou à final depois de golear por 6 a 0 o AS FAR, do Marrocos, enquanto o Corinthians, campeão da Copa Libertadores feminina, eliminou na semifinal o Gotham FC, dos Estados Unidos.

O Wuhan Jiangda, da China, e o Auckland United, da Nova Zelândia, foram eliminados nas primeiras rodadas.

O Arsenal faturou US$ 2,3 milhões (R$ 12 milhões) como prêmio pelo título, enquanto o Corinthians recebeu US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões) pelo vice-campeonato.

