Inter vence Cremonese e segue firme na liderança do Italiano

01/02/2026 17:14

Depois da decepção de ir para o playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões, a Inter de Milão voltou à sua zona de conforto, o Campeonato Italiano, e venceu a Cremonese neste domingo por 2 a 0 para se manter firme na liderança.

O atacante argentino Lautaro Martínez foi mais uma vez o encarregado de abrir o caminho para a vitória, marcando aos 16 minutos de jogo seu 13º gol na temporada, antes de Piotr Zielinski ampliar aos 31 e dar tranquilidade aos 'nerazzurri', que depois só administraram o placar até o apito final.

O jogo em Cremona foi marcado por um susto quando o goleiro Emil Audero, da Cremonese, foi atingido na cabeça por um sinalizador lançado do setor das arquibancadas onde estavam os torcedores da Inter no início do segundo tempo.

Após um primeiro momento de preocupação, Audero se recuperou e a partida foi reiniciada sem maiores incidentes.

Com a vitória, a Inter abre provisoriamente oito pontos de vantagem sobre o Milan (2º), que na terça-feira fecha a rodada visitando ao Bologna (9º).

Em relação ao Napoli (3º), que no sábado derrotou a Fiorentina (18ª) por 2 a 1, a diferença é de nove pontos.

Também neste domingo, Como (6º) e Atalanta (7ª) empataram sem gols, enquanto o Torino (13º) se afastou da zona de rebaixamento com a vitória por 1 a 0 sobre o Lecce (17º), que segue à beira do abismo.

-- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 30 de janeiro:

   Lazio - Genoa                                  3 - 2

  

   Sábado, 31 de janeiro:

   Pisa - Sassuolo                                1 - 3

   Napoli - Fiorentina                            2 - 1

   Cagliari - Hellas Verona                       4 - 0

  

   Domingo, 1º de fevereiro:

   Torino - Lecce                                 1 - 0

   Como - Atalanta                                0 - 0

   Cremonese - Inter                              0 - 2

   (16h45) Parma - Juventus                            

  

   Segunda-feira, 2 de fevereiro:

   (16h45) Udinese - Roma                              

  

   Terça-feira, 3 de fevereiro:

   (16h45) Bologna - Milan                             

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   55  23  18   1   4  52  19  33

    2. Milan                   47  22  13   8   1  35  17  18

    3. Napoli                  46  23  14   4   5  33  21  12

    4. Roma                    43  22  14   1   7  27  13  14

    5. Juventus                42  22  12   6   4  35  17  18

    6. Como                    41  23  11   8   4  37  16  21

    7. Atalanta                36  23   9   9   5  30  20  10

    8. Lazio                   32  23   8   8   7  24  21   3

    9. Bologna                 30  22   8   6   8  32  27   5

   10. Udinese                 29  22   8   5   9  25  34  -9

   11. Sassuolo                29  23   8   5  10  27  29  -2

   12. Cagliari                28  23   7   7   9  28  31  -3

   13. Torino                  26  23   7   5  11  22  40 -18

   14. Parma                   23  22   5   8   9  14  26 -12

   15. Genoa                   23  23   5   8  10  27  34  -7

   16. Cremonese               23  23   5   8  10  20  31 -11

   17. Lecce                   18  23   4   6  13  13  30 -17

   18. Fiorentina              17  23   3   8  12  25  36 -11

   19. Pisa                    14  23   1  11  11  19  40 -21

   20. Hellas Verona           14  23   2   8  13  18  41 -23

