Com 2 de Guirassy, Dortmund vira sobre Heidenheim e fica a 6 pontos do líder Bayern

Graças a dois gols de Serhou Guirassy em dois minutos, o Borussia Dortmund venceu o lanterna Heidenheim por 3 a 2 de virada neste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Alemão, e se colocou a seis pontos do líder Bayern de Munique.

Com a vitória sobre o Union Berlin (3 a 0) na semana passada, o Dortmund aproveitou os tropeços consecutivos do Bayern - derrota em casa para o Augsburg (2 a 1) e um empate com o Hamburgo (2 a 2) - reduzir pela metade a vantagem dos bávaros na liderança.

Com 55 pontos pontos contra 51 do Bayern, o Borussia Dortmund volta a dar emoção à luta pelo título da Bundesliga. Os dois times terão um confronto direto no final de fevereiro no Westfalenstadion.

Até lá, o Bayern receberá o Hoffenheim (3º, 42 pontos) daqui a uma semana, enquanto o Dortmund irá a visitará o RB Leipzig no dia 21 de fevereiro e vai disputar o 'Klassiker' depois do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta (ida na Alemanha em 17 de fevereiro, volta na Itália oito dias depois).

Contra o Heidenheim, o Dortmund perdia por 2 a 1 no início do segundo tempo, após dois gols de Julian Niehues (45+5' e 48'), depois do gol inicial de Waldemar Anton (44').

Para silenciar as primeira vaias da torcida no Westfalenstadion, Serhou Guirassy colocou o Dortmund novamente em vantagem em apenas 84 segundos, primeiro convertendo um pênalti (68') e depois finalizando um contra-ataque fulminante iniciado por Julian Brandt.

O atacante ainda perdeu um segundo pênalti no final da partida, que não colocou em risco a vitória.

Também neste domingo, o Stuttgart venceu o Freiburg em casa por 1 a 0, com um golaço nos minutos finais de Ermedin Demirovic (89'), que acertou belo chute de fora da área.

Com esta vitória, o time abre três pontos de vantagem sobre o Leipzig (39 a 36) sobe para a quarta colocação, a última que dá vaga na Champions da próxima temporada.

-- Resultados da 20ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

Sexta-feira, 30 de janeiro:

Colônia - Wolfsburg 1 - 0

Sábado, 31 de janeiro:

Werder Bremen - B. Mönchengladbach 1 - 1

RB Leipzig - Mainz 1 - 2

Augsburg - St Pauli 2 - 1

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 1 - 3

Hoffenheim - Union Berlin 3 - 1

Hamburgo - Bayern de Munique 2 - 2

Domingo, 1º de fevereiro:

Stuttgart - Freiburg 1 - 0

Borussia Dortmund - Heidenheim 3 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 51 20 16 3 1 74 18 56

2. Borussia Dortmund 45 20 13 6 1 41 19 22

3. Hoffenheim 42 20 13 3 4 43 23 20

4. Stuttgart 39 20 12 3 5 37 26 11

5. RB Leipzig 36 20 11 3 6 38 27 11

6. Bayer Leverkusen 35 19 11 2 6 38 26 12

7. Freiburg 27 20 7 6 7 31 33 -2

8. Eintracht Frankfurt 27 20 7 6 7 40 45 -5

9. Unión Berlín 24 20 6 6 8 25 33 -8

10. Colônia 23 20 6 5 9 29 32 -3

11. Augsburg 22 20 6 4 10 24 37 -13

12. B. Mönchengladbach 21 20 5 6 9 24 33 -9

13. Hamburgo 19 19 4 7 8 19 29 -10

14. Wolfsburg 19 20 5 4 11 28 42 -14

15. Werder Bremen 19 20 4 7 9 22 38 -16

16. Mainz 18 20 4 6 10 23 33 -10

17. St Pauli 14 20 3 5 12 18 34 -16

18. Heidenheim 13 20 3 4 13 19 45 -26

