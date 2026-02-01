Assine
Com 2 de Guirassy, Dortmund vira sobre Heidenheim e fica a 6 pontos do líder Bayern

01/02/2026 16:38

Graças a dois gols de Serhou Guirassy em dois minutos, o Borussia Dortmund venceu o lanterna Heidenheim por 3 a 2 de virada neste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Alemão, e se colocou a seis pontos do líder Bayern de Munique.

Com a vitória sobre o Union Berlin (3 a 0) na semana passada, o Dortmund aproveitou os tropeços consecutivos do Bayern - derrota em casa para o Augsburg (2 a 1) e um empate com o Hamburgo (2 a 2) - reduzir pela metade a vantagem dos bávaros na liderança.

Com 55 pontos pontos contra 51 do Bayern, o Borussia Dortmund volta a dar emoção à luta pelo título da Bundesliga. Os dois times terão um confronto direto no final de fevereiro no Westfalenstadion. 

Até lá, o Bayern receberá o Hoffenheim (3º, 42 pontos) daqui a uma semana, enquanto o Dortmund irá a visitará o RB Leipzig no dia 21 de fevereiro e vai disputar o 'Klassiker' depois do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta (ida na Alemanha em 17 de fevereiro, volta na Itália oito dias depois). 

Contra o Heidenheim, o Dortmund perdia por 2 a 1 no início do segundo tempo, após dois gols de Julian Niehues (45+5' e 48'), depois do gol inicial de Waldemar Anton (44').

Para silenciar as primeira vaias da torcida no Westfalenstadion, Serhou Guirassy colocou o Dortmund novamente em vantagem em apenas 84 segundos, primeiro convertendo um pênalti (68') e depois finalizando um contra-ataque fulminante iniciado por Julian Brandt. 

O atacante ainda perdeu um segundo pênalti no final da partida, que não colocou em risco a vitória.

Também neste domingo, o Stuttgart venceu o Freiburg em casa por 1 a 0, com um golaço nos minutos finais de Ermedin Demirovic (89'), que acertou belo chute de fora da área.

Com esta vitória, o time abre três pontos de vantagem sobre o Leipzig (39 a 36) sobe para a quarta colocação, a última que dá vaga na Champions da próxima temporada.

-- Resultados da 20ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

  

   Sexta-feira, 30 de janeiro:

   Colônia - Wolfsburg                            1 - 0

  

   Sábado, 31 de janeiro:

   Werder Bremen - B. Mönchengladbach             1 - 1

   RB Leipzig - Mainz                             1 - 2

   Augsburg - St Pauli                            2 - 1

   Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen         1 - 3

   Hoffenheim - Union Berlin                      3 - 1

   Hamburgo - Bayern de Munique                   2 - 2

  

   Domingo, 1º de fevereiro:

   Stuttgart - Freiburg                           1 - 0

   Borussia Dortmund - Heidenheim                 3 - 2

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       51  20  16   3   1  74  18  56

    2. Borussia Dortmund       45  20  13   6   1  41  19  22

    3. Hoffenheim              42  20  13   3   4  43  23  20

    4. Stuttgart               39  20  12   3   5  37  26  11

    5. RB Leipzig              36  20  11   3   6  38  27  11

    6. Bayer Leverkusen        35  19  11   2   6  38  26  12

    7. Freiburg                27  20   7   6   7  31  33  -2

    8. Eintracht Frankfurt     27  20   7   6   7  40  45  -5

    9. Unión Berlín            24  20   6   6   8  25  33  -8

   10. Colônia                 23  20   6   5   9  29  32  -3

   11. Augsburg                22  20   6   4  10  24  37 -13

   12. B. Mönchengladbach      21  20   5   6   9  24  33  -9

   13. Hamburgo                19  19   4   7   8  19  29 -10

   14. Wolfsburg               19  20   5   4  11  28  42 -14

   15. Werder Bremen           19  20   4   7   9  22  38 -16

   16. Mainz                   18  20   4   6  10  23  33 -10

   17. St Pauli                14  20   3   5  12  18  34 -16

   18. Heidenheim              13  20   3   4  13  19  45 -26

