Internacional

Paris FC anuncia contratação do atacante italiano Ciro Immobile

01/02/2026 14:50

O Paris FC anunciou neste domingo a contratação do experiente atacante italiano Ciro Immobile, que assinou com o novo clube até o final da temporada, com opção de renovação por mais um ano.

Immobile, que completará 36 anos no final de fevereiro e foi campeão da Eurocopa em 2021 pela seleção da Itália, começou a temporada no Bologna, mas só disputou nove jogos, prejudicado por uma lesão na coxa.

Depois de não conseguir a contratação do atacante bósnio Edin Dzeko (39 anos), que optou por assinar com o Schalke 04 da Alemanha, o clube parisiense optou por outro jogador veterano com o objetivo de se manter na primeira divisão francesa.

Immobile viveu suas melhores temporadas na Lazio (2016-2024), clube pelo qual marcou 207 goles em 340 jogos e foi quatro vezes artilheiro da Serie A italiana.

O Paris FC ocupa atualmente a 13ª posição do Campeonato Francês, com nove pontos de vantagem sobre as equipes que estão na zona de rebaixamento.

Tópicos relacionados:

